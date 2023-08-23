Пентагон про наступ ЗСУ: Недоречно підбивати рахунок під час бою

Українські сили продовжують просуватись вперед уздовж всієї лінії фронту в Україні, а тим часом увага США зосереджена на тісному спілкуванні із союзниками та партнерами, аби переконатись, що Україна має все потрібне задля захисту і повернення суверенної території. Про це заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер на брифінгу, повідомляє Голос Америки.

"Увага й надалі буде зосереджена на допомозі українцям отримати навчання, обладнання та ресурси, щоб вони були здатними перемагати на полі бою, захистити свою країну та повернути собі суверенну територію. Що ми збираємося робити, так це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно" , – підкреслив речник Пентагону генерал Пет Райдер.

За словами Райдера, який коментував питання журналістів про контрнаступ, недоречним було б підбивати рахунок зараз, коли бій ще триває.

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже жорстка і складна операція у важкій боротьбі. Це марафон, а не спринт. Тому ілюзій з цього приводу бути не повинно. […] Я не збираюсь вдаватися до підбивання рахунку посеред бою. Це було б недоречно" , – заявив Райдер.

Райдер також наголосив, що США готові приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів F-16, якщо потужності європейських партнерів буде вичерпано.

Раніше радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що не вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Він підкреслив, що Україна продовжує методично і систематично повертати свої території.