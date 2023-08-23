У РФ заявили про атаку безпілотника на село у Білгородській області

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков стверджує, що внаслідок скидання 2 гранат з БПЛА пошкоджено санаторій у селі Лави Валуйського округу, повідомляє Українська правда.

За словами російського губернатора, під обстріл потрапило село Лави Валуйського міського округу.

Гладков стверджує, що безпілотник скинув 2 гранати на територію місцевого санаторію, внаслідок чого вибито 4 вікна та посічено фасад будівлі, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 23 серпня безпілотники знову атакували﻿ столицю РФ, один потрапив до "Москви-Сіті". У російському Міноборони заявили﻿, що збили два БПЛА.