Британія повідомила про перехоплення російських бомбардувальників поблизу Шотландії

Британські літаки були підняті зранку 21 серпня, реагуючи на появу двох російських бомбардувальників на північ від Шетландських островів у Шотландії. Про це йдеться в поширеній 22 серпня заяві міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Радіо Свобода.

У міністерстві заявили, що літаки спостерігали за бомбардувальниками Ту-142, коли вони проходили "в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО". Реактивні літаки Королівських ВПС Typhoon були відправлені з військового аеродрому Лоссімут на північному сході Шотландії.

"Екіпажі Королівських ВПС у Лоссімуті постійно спостерігають за повітряним простором Сполученого Королівства і завжди готові миттєво вжити заходів, щоб гарантувати безпеку нашої країни" , — сказав у заяві міністр збройних сил Джеймс Гіппі.

За даними міністерства, після виконання місії британські літаки повернулися на свою базу.

Інциденти за участю російських і західних літаків почастішали на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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