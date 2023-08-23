Росія завдала авіаудару по Херсону, загорівся дитсадок
Вранці 23 серпня російські окупанти завдали авіаудару Херсону. Виникло загоряння закладу дошкільної освіти у Корабельному районі, є поранені.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"В результаті ранкового авіаудару виникло загоряння закладу дошкільної освіти в Корабельному районі. До гасіння оперативно залучено 3 одиниці спеціалізованої техніки та 14 працівників особового складу ДСНС. Внаслідок підступного ворожого обстрілу поранення отримали 6 осіб", – повідомив він.
У міській військовій адміністрації додали, що за минулу добу ворог обстріляв Херсонську громаду 13 разів, використав 78 снарядів. Поразки зафіксовані у Херсоні, Садовому та Комишанах.
В результаті обстрілів 1 особа загинула, ще 4 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості.