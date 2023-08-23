Білий дім впевнений, що Конгрес проголосує за додаткове фінансування для України

Адміністрація Джо Байдена впевнена, що зможе забезпечити додаткове фінансування для України попри спротив деяких республіканців у Палаті представників. Про це під час брифінгу сказав радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Європейська правда.

За його словами, і в Палаті представників, і в Сенаті "є сильні голоси республіканців і демократів на ключових керівних посадах, які виступають за продовження фінансової підтримки України", щоб Київ "мав інструменти, необхідні для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності".

"Тому ми віримо, що підтримка буде, і вона буде стійкою, навіть якщо дехто в опозиції не погоджується, і ми віримо, що в основі все ще існує міцний двопартійний фундамент підтримки нашої політики щодо України, а також підтримки і захисту України" , – наголосив Салліван.

Він також сказав, що адміністрація повідомила Києву, а також союзникам і партнерам, що вона має "впевненість у тому, що США продовжуватимуть бути (поряд з Україною), як зобов'язалися бути поряд стільки, скільки це потрібно".