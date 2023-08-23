Британія виділить на ядерну безпеку України 225 млн євро

Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 192 млн фунтів (225 млн євро) для зміцнення енергетичної безпеки України та допомозі у позбавленні залежності від ядерного палива з РФ. Про це оголосив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час свого візиту до України, повідомляє Європейська правда.

В рамках угоди британська компанія Urenco надаватиме українській національній компанії "Енергоатом" послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива.

Лондон надасть кредитні гарантії "Енергоатому" через британське експортно-кредитне агентство "UK Export Finance".

Як сподівається британський уряд, це зміцнить енергетичну безпеку України і допоможе покласти край залежності країни від ядерних послуг і ядерного палива з РФ, а також сприятиме подальшій ізоляції Владіміра Путіна.

Під час свого візиту в Україну Шаппс зустрівся з високопоставленими українськими міністрами та представниками енергетичної галузі, а також відвідав електростанцію, яка перебуває на ремонті після пошкоджень, завданих російськими бомбардуваннями.

За даними Департаменту енергетичної безпеки та Net Zero, новий кредит збільшить невійськову фінансову допомогу Великобританії Україні майже до 5 млрд фунтів (майже 6 млрд євро).