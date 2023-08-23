ISW: Окупанти дедалі більше стурбовані просуванням ЗСУ на півдні

Російські сили стурбовані нещодавнім українським просуванням на межі Донецької і Запорізької областей і на заході Запорізької області. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), повідомляє Радіо Свобода.

"Супутникові знімки за листопад 2022, грудень 2022 і серпень 2023 показують, що російські війська за останній місяць помітно прискорили розширення оборонних укріплень поблизу Червоноселівки (38 км на південний захід від Великої Новосілки і 27 км від нинішньої лінії фронту) в Запорізькій області" , – йдеться в повідомленні.

Аналітики також цитують українського полковника Петра Черника, який заявив, що створені всі умови для того, щоб українські війська зайшли в Північне Приазов’я і "знесли" російські позиції на півдні України і в окупованому Криму, і що російські війська зміцнюють свої позиції на Перекопському перешийку (приблизно 160 км на північ від Севастополя) та будують три лінії оборони в цьому районі.

"Черник припустив, що російські війська не будували б додаткової оборони, якби були впевнені, що зможуть утримати свої позиції на Перекопському перешийку. Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські війська створили в Криму чотири невизначені "угруповання" в рамках підготовки до українського контрнаступу і зазначив, що такого раніше не було" , – йдеться у звіті.

Будівництво додаткових оборонних укріплень у Запорізькій області та на Перекопському перешийку і створення чотирьох невизначених "угруповань" у Криму може свідчити про те, що російські війська "дедалі більше стурбовані останнім українським просуванням на південному фронті", наголосили в ISW.

За словами аналітиків, просування України в районі Роботиного наближає українські сили до початку операцій проти другої лінії оборони, "яка може бути відносно слабшою", ніж перша лінія російської оборони в цьому районі.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода