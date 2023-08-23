WJS: У Європі зникають стартапи через скорочення інвестицій

Для тисяч європейських стартапів новою реальністю стає боротьба за залучення коштів. Венчурні інвестиції у Європі впали на 61%, стартапи скорочують робочі місця і відмовляються від розширення, повідомляє Новое время.

Як пише The Wall Street Journal, багатьом європейським стартапам довелося згорнути плани розширення, оскільки фінансування венчурного капіталу різко скоротилося через мляве економічне зростання та підвищення процентних ставок.

Підвищена прибутковість, яку зараз пропонують облігації та інші відносно безпечні інвестиції, відвернула багатьох європейських інвесторів від більш ризикованих, менш знайомих класів активів, таких як стартапи.

Багато європейських інвесторів, що вкладали кошти у стартапи в останні роки, були заможними родинами. Вони часто інстинктивно віддають перевагу передбачуваним активам, таким як облігації, але не могли досягти прибутку в епоху наднизьких процентних ставок. Зараз зі зростанням процентних ставок і високою оцінкою технологічних стартапів багато з так званих сімейних офісів, повертаються до старих стратегій.

Фінансування венчурного капіталу значно скоротилося й у США, однак у Європі спад венчурного капіталу значно глибший.

За даними PitchBook Data, обсяг венчурних фондів, що інвестуються в Європу, впав на 61% у першій половині цього року порівняно з тим же періодом 2022-го, що гірше, ніж у США.

Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і пʼять членів блоку намагаються заповнити дефіцит фінансування й раніше цього року пообіцяли виділити €3,75 млрд для фінансування європейських технологічних компаній.

GoStudent, австрійська компанія цифрової освіти, скоротила понад 10% своєї робочої сили й пішла з ринку США. Glovo, іспанська компанія з доставки їжі, на початку цього року звільнила 250 осіб, близько 7% своєї робочої сили. У Німеччині приблизно вдвічі менше вакансій у сфері технологій, ніж рік тому.

Обсяг грошей, зібраних фондами, які продають свої активи в стартапах за допомогою IPO або іншими способами, такими як продаж приватним інвестиційним компаніям, цього року, за прогнозами, знизиться приблизно на 80%.