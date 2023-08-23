Британія визнає ПВК Вагнера терористичною організацією - FT

Великобританія найближчими тижнями визнає групу Вагнера терористичною організацією, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела в уряді, повідомляє Дзеркало тижня.

Очікується, що міністр внутрішніх справ Суелла Брейверман незабаром оголосить про це відповідно до передбачених ухваленим у 2000 році Закону про боротьбу з тероризмом повноважень.

Цей крок слідує за звинуваченнями з боку депутатів у бездіяльності уряду, причому одна міжпартійна група парламентаріїв минулого місяця назвала підхід Великобританії до боротьби з ПВК Вагнера «надзвичайно незадовільним».

Великобританія вже запровадила санкції проти групи Вагнера, її засновника Євгена Пригожина та низки командирів приватної військової компанії.

Серед тих, хто вже увійшов до списку, є офіційні особи та підставні компанії Вагнера, які звинувачуються в участі у найкривавіших бойових діях Росії в Україні та вчиненні численних військових злочинів. Найманці також, ймовірно, відповідальні за страти, тортури та розпалювання нестабільності у країнах Африки.

Проте заборона йде далі за санкції, фактично забороняючи організацію відповідно до законодавства Великобританії та визнаючи її членство, підтримку, допомогу чи використання логотипу цієї групи кримінальним злочином.

Більшість пов'язаних із забороною злочинів передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, яке може бути винесене разом зі штрафом або замість нього.

Заборона Вагнера поставить його в Британії в одну юридичну категорію з Аль-Каїдою, ІДІЛом та Хізбаллою. Фінансові активи групи будуть визнані власністю терористів і можуть бути не лише заморожені, а й заарештовані.

У липні комітет із закордонних справ Палати громад заявив, що уряд протягом майже десяти років недооцінював ПВК і закликав міністрів заборонити групу.

Фахівці вважають, що визнання урядом Великобританії російською приватною військовою компанією Вагнера терористичною організацією створить нові перешкоди для діяльності найманців та спростить процес доведення в суді причетності організації до актів тероризму на території України.

У травні законодавці Національних зборів Франції одноголосно схвалили пропозицію, яка закликає уряд Франції та Європейський Союз включити російську приватну військову групу Вагнера до списку терористичних організацій.