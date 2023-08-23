Британська розвідка: РФ не зможе перевозити техніку по мостах на півдні

Війська РФ продовжують використовувати понтонні мости на пунктах пропуску "Чонгар" та "Генічеськ", що на адміністративному кордоні між півднем України та окупованим Кримом, після високоточних ударів ЗСУ по стаціонарних мостах на початку серпня, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Як стверджує відомство, понтонні мости "навряд чи зможуть повністю витримати" потік важкої техніки, якою Росія перевозить боєприпаси та озброєння на фронт.