Президент Литви приїхав до Києва на День незалежності

Президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України, повідомляє Європейська правда.

"Повернувся до Києва, щоб відсвяткувати День незалежності України разом з братнім українським народом. Перемога України вже близько!", – написав Науседа.

Він додав, що Литва буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Президент Литви також візьме участь у саміті Кримської платформи.

Як повідомили в канцелярії президента Литви, під час робочого візиту до Києва Гітанас Науседа також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і обговорить з ним питання допомоги Україні, яка захищається від російської агресії, і переговори про членство України в Європейському Союзі.

Візит не був анонсований заздалегідь.