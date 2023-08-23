РФ перекидає ракети до Скадовська під виглядом гумвантажу – Генштаб

У Генштабі припускають, що під виглядом гуманітарного конвою, який має прибути з РФ до тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області, росіяни можуть доставити ракети для "привітальних" обстрілів підконтрольної Україні Херсонської області, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальовв ефірі телемарафону.

"До окупованого Скадовська на Херсонщині очікується прибуття гуманітарного конвою з РФ для незабезпечених громадян. Але, імовірно, що просто під прикриттям гуманітарного вантажу окупанти проводять доставку ракетних та артилерійських боєприпасів" , - зазначив речник.

Ковальов пояснив, що у середовищі російських окупантів та колаборантів у Скадовську обговорюють підготовку "привітань" для підконтрольних Україні територій Херсонської області.