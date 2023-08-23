ООН розпочала збір майже 270 млн доларів на підтримку України взимку

ООН разом з донорами збирає кошти для підтримки України у холодний період. Йдеться про суму у 268 млн доларів.﻿ Про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Ми разом з партнерами розпочали ініціативу із закликом зібрати 268 млн доларів США, щоб підтримати понад 1,3 млн осіб конкретною допомогою в найближчі зимові місяці" , - заявив він.

Речник додав у коментарі журналістам, що внаслідок війни в Україні серйозно пошкоджені будинки, енергетичну, газову інфраструктуру, водозабезпечення. Це, як зазначив Дюжаррік, "наражає мільйони людей на надзвичайний ризик під час холодної пори року, яка в Україні зазвичай починається в жовтні й триває до березня", а температура повітря може опускатися до -30 градусів.

"На цю зиму ми з нашими партнерами в першу чергу будемо проводити аварійні ремонти будинків у прифронтових населених пунктах. Також надамо одяг, опалювальні прилади та інші зимові речі" , - сказав Дюжаррік.

За його словами, ООН буде надавати пріоритет ремонтам у центах, де розміщуються переселенці, а також виплатам фінансової допомоги. Гуманітарні організації допомагатимуть з ремонтом муніципальних систем опалення