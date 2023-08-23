Мікрокредитування відновлюється: українці наростили заборгованість

За перше півріччя 2023 року в Україні видано 3,88 млн. мікрокредитів на загальну суму 18,4 млрд. грн. Для порівняння, за весь минулий рік українці взяли у мікрофінансових організацій мікропозичок 23,9 млрд. грн. Про це повідомляє "Опендатабот".

Хоча зазначається, що середня сума кредиту та темпи приросту кількість взятих мікропозик у другому кварталі дещо знизилися порівняно з першою.

Після провалу в першій половині 2022 року цього року ринок почав відновлюватися. У середньому цього місяця українці беруть 650 тисяч мікропозик. Це майже в 1,5 раза більше, ніж у 2022, але все ще в 1,8 раза менше за відповідний період 2021 року: тоді за місяць, у середньому, видавалося 1,17 млн мікрокредитів.

Проте кількість виданих кредитів щокварталу зростає. Так, за другий квартал (квітень-червень) приріст становив 7%. Порівняно з першим кварталом поточного року, коли приріст становив 18%, темпи трохи вщухли.

Середня сума кредиту дещо зменшилась у другому кварталі: на 7% – із 4931 грн. до 4564 грн. Для порівняння, минулого року у другому кварталі середня сума становила 3810 грн., а у другому кварталі 2021 року – 4468 грн.

Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це в 1,7 раза менше заборгованості на 1 липня 2021 року, тоді вона становила 14,9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець першого півріччя 2022 року (11,4 млрд грн)