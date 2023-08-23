На Сумщині російський безпілотник зруйнував школу, двоє загиблих
У Сумській області внаслідок атаки безпілотника типу Shahed зруйнована будівля навчального закладу.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що на місці розгорнули штаб ліквідації наслідків, працюють усі служби.
Оновлено. Внаслідок атаки безпілотника загинули двоє працівників школи, ще двоє перебувають під завалами. Триває пошуково-рятувальна операція, повідомили у військовій адміністрації.