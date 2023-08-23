На Сумщині російський безпілотник зруйнував школу, двоє загиблих

У Сумській області внаслідок атаки безпілотника типу Shahed зруйнована будівля навчального закладу.

Про це повідомили﻿ в Сумській ОВА.

"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована", – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що на місці розгорнули штаб ліквідації наслідків, працюють усі служби.

Оновлено. Внаслідок атаки безпілотника загинули двоє працівників школи, ще двоє перебувають під завалами. Триває пошуково-рятувальна операція, повідомили﻿ у військовій адміністрації.

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