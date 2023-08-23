У власність України передали два заводи російського олігарха

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав виробника будматеріалів ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.﻿ Про це йдеться в повідомленні Державного бюро рослідувань, повідомляє Економічна правда.

"АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами на Київщині - в Обухові та Березані.

У травні минулого року ДБР встановило, що підприємство з виготовлення будівельних матеріалів контролюється російським олігархом Молчановим. Бізнесмен є колишнім членом Ради Федерації федерального зібрання РФ, є наближеним до окупаційної влади та є платником податків до російського бюджету.

Прибуток, яке отримувало українське ТОВ "АЕРОК", спрямовували у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з Росії.

"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави" , – наголосили правоохоронці.

Активи компанії арештували та передали в управління АРМА.