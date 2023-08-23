Huawei могла побудувати секретну мережу для виробництва чіпів – ЗМІ

Китайську Huawei підозрюють у будівництві секретної мережі для виробництва чипів. Виробник перебуває під санкціями США, йому фактично заборонили співпрацю з американськими компаніями, повідомляє Новое время.

Як пише Bloomberg, провідна асоціація світових виробників чипів попереджає, що компанія Huawei будує по всьому Китаю низку секретних підприємств з виробництва напівпровідників.

Це дасть змогу компанії, занесеній до чорного списку Мінторгу США, обійти санкції та сприяти реалізації технологічних амбіцій КНР.

Виробник телекомунікаційного обладнання Huawei минулого року зайнявся виробництвом чипів. Згідно з оцінками вашингтонської компанії Semiconductor Industry, компанія отримує близько $30 млрд держфінансування від уряду КНР і свого рідного міста Шеньчжень.

Huawei купила щонайменше два наявні заводи і будує ще щонайменше три, йдеться в презентації компанії для інвесторів.

Мінторг США заніс Huawei до свого чорного списку 2019 року, фактично заборонивши китайському техногіганту працювати з американськими компаніями.

Однак, якщо Huawei будує і купує потужності під ім'ям інших компаній, не розкриваючи своєї участі в бізнесі, китайська компанія може обійти ці обмеження і закуповувати американське обладнання для виробництва чіпів.

Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США заявило, що стежить за ситуацією і готове вжити заходів. Відомство вже внесло до чорного списку десятки китайських компаній, крім Huawei. У тому числі під обмеження потрапили дві компанії, які за словами SIA є частиною мережі Huawei. Це Fujian Jinhua Integrated Circuit і Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

У січні цього року Білий дім припинив видавати ліцензії американським компаніям на експорт більшості товарів для китайської Huawei.

У листопаді минулого року повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила продаж нового телекомунікаційного обладнання від китайських Huawei і ZTE через загрозу національній безпеці США.