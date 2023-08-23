У Криму стався вибух, у небі великий "гриб" – медіа

У тимчасово окупованому Криму в селищі Оленівка стався вибух, піднімається величезна хмара диму. Про це пишуть місцеві канали та українські ресурси, які висвітлюють війну, повідомляє Ліга.net.

Повідомляється про вибухи в Оленівці, після чого в небо почав здійматися великий "гриб" диму. Є непідтверджена інформація про удар по військовому об'єкту росіян.

Фото: Кримський вітер / Telegram

Оленівка розташована на мисі Тарханкут - це західне узбережжя півострова.

Представники окупантів поки що не коментували ситуацію.

За даними "Крим. Реалії", в Оленівці стоять позиції оснащеного надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" оперативно-тактичного комплексу "Бастіон", з якого окупанти обстрілюють південь - Миколаївську та Одеську області.

Варто зазначити, що 22 серпня начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що "нещодавно" український народ "побачить", як на території Криму знищують загарбників.