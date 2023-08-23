Росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах, - експерт

Російським окупантам стає небезпечно на своїх аеродромах. Вони перемістили авіацію якнайдалі, але є й інші об'єкти, куди "що-небудь може прилетіти". Тож можуть бути нові інциденти. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, атаки на території Росії стали настільки частими, що "немає сенсу вдавати, що Україна ні до чого".

Коваленко додав, що ми бачимо, як останнім часом збільшується кількість інцидентів, особливо щодо стратегічної авіації.

"Здається, після Енгельса 2022-го була пауза, а тепер один аеродром за іншим. Одного разу росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах. Вони, звичайно, відігнали авіацію подалі, але є й інші об'єкти, куди щось може прилетіти. Будемо чекати. нових інцидентів" , - зазначив експерт.

Нагадаємо, 19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сільці" у Новгородській області.

А 21 серпня у Калузької області Росії нібито відбулася чергова атака безпілотників. Зокрема, на аеродром "Шайківка"