До України вперше приїхав президент Португалії та відвідав Бучу

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза приїхав до України з дводенним візитом, повідомляє Європейська правда.

Очільник Португальської Республіки зійшов на залізничному вокзалі у Києві в супроводі міністра закордонних справ країни Жоау Гомеша Кравінью та інших посадовців, а також історика Жозе Пачеко Перейри та бізнесмена Луїса Делгадо. Це його перший візит до України.

"Мета є багатогранною. По-перше, продовжити португальську присутність. Прем'єр-міністр був тут, голова Асамблеї Республіки був тут, міністр закордонних справ був тут кілька разів, а тепер приїхав президент. Португалія демонструє свою солідарність в усіх сферах" , – сказав Марселу Ребелу де Соуза після прибуття.

Глава держави додав, що "все, що є фундаментальним, а все є фундаментальним наразі в житті України, є фундаментальним і в житті Португалії".

Він також оголосив, що візьме участь в урочистостях з нагоди 32-ї річниці незалежності України у четвер, вважаючи, що "цей рік є ще більш особливим", оскільки до святкувань долучаються представники інших країн, а також тому, що триває український контрнаступ, який є "підтвердженням її суверенітету".

Пізніше Марсело Ребелу де Соуза відвідав Бучу, де вшанував пам’ять загиблих.

Marcelo Rebelo de Sousa visita a Igreja de Santo André, em Bucha. O local onde esteve uma vala comum onde foram encontrados cerca de 200 corpos. pic.twitter.com/o6uHXDZq6c — João Porfírio (@porfiriojoao1) August 23, 2023