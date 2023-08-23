Легендарний кінорежисер заступився за росіян

Данський режисер Ларс фон Трієр опублікував у соцмережі звернення до президентів України та Росії, а також до прем'єр-міністра Данії, в якому розкритикував рішення країни надати Україні винищувачі F-16 та заступився за росіян, повідомляє Дзеркало тижня.

«До речі: пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин сучасності для вбивств, усміхаючись від вуха до вуха): «ЖИТТЯ РОСІЯН ТЕЖ ВАЖЛИВІ» , – написал режиссер.

20 серпня стало відомо, що Нідерланди та Данія зобов'язалися надати Києву американські винищувачі F-16 після завершення підготовки українських пілотів та інженерів.

Володимир Зеленський відвідав військові авіабази Ейндховен та Скрідструп, де разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен протестував два винищувачі F-16.

Данія оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів. Нідерланди ще не визначилися, скільки F-16 передадуть Києву, проте Зеленський заявляв про 42 літаки.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов порадив датському режисерові Ларсу фон Трієру, який у своєму зверненні в соцмережах заявив, що "життя росіян теж важливі", просто уявити, що на місці українців, які гинуть від російських ударів, його рідні.

“Війна – це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть убитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли художник обирає бік ката” , - написав Данилов.

Він наголосив, що Україна живе не в абстракції, а у жорстокій реальності, в якій росіяни є вбивцями.