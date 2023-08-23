РФ має лазівку для поставок запчастин для літаків - Reuters

Одним із можливих каналів постачання до Росії запчастин для літаків Airbus та Boeing, які складають основну частину авіапарку РФ та обслуговування яких потрапило під санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну, можуть бути росіяни, які мають родинні зв'язки за кордоном. Про це пише агентство Reuters, яке проводило розслідування, яким чином Росія відновлює свій авіапарк після введення санкцій, і виявило приклад для підтвердження цієї версії, повідомляє Економічна правда.

Так, згідно з даними митниці, принаймні один російський перевізник - Nordwind Airlines використав родинні зв'язки для закупівлі деталей для 12 літаків Airbus і 15 літаків Boeing.

Згідно з документами, авіакомпанія, що належить російській підприємниці Карині Букрей, імпортувала сотні деталей через компанію Ramses Turizm, яка розташована в турецькому курортному місті Анталія і належить чоловікові Букре Рамазану Акпінару.

Nordwind і Bukrey не відповіли на прохання про коментарі. Але відразу після цього Nordwind припинив одержувати запчастини від Ramses Turizm.

Проте імпорт запчастин продовжився через іншу турецьку компанію Na Havacilik ve Teknik, що також базується в Анталії. Причому ця компанія виявилася заснованою лише у серпні 2022 року.

Ще один спосіб, винайдений росіянами, щоб закуповувати запчастини для своїх літаків, який виявило Reuters, це купівля деталей, що були у вживанні, через "дружні країни".

Це продемонстрував випадок із літаком Airbus "Уральських авіаліній", який у листопаді минулого року через несправність не зміг злетіти з Єкатеринбурга, але за три дні отримав дуже важливу запчастину виробництва американської компанії Northrop Grumman.

Серійний номер приладу свідчить, що деталь виготовили у жовтні 2008 року. Її використовували на різних літаках, зокрема у Саудівській Аравії шість років тому, повідомило джерело.

І таким чином "Уральським авіалініям" надходить все більше важливих американських деталей.

В іншому розслідування не показало чогось нового.

Митні документи, які вивчало агентство, показують, що деталі потрапляють до Росії через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай та Киргизстан – жодна з яких не схвалила західні санкції проти Росії.

Багато компаній, які займаються цією діяльністю, були створені після 2022 року.

Загалом, з травня минулого року, коли почали діяти більшість обмежень на торгівлю та експорт України до США та Європи, до кінця червня цього року до російських авіакомпаній надійшло авіазапчастин щонайменше на 1,2 мільярда доларів.

Причому сума 1,2 мільярда доларів істотно недооцінює реальну вартість авіазапчастин, що імпортуються протягом досліджуваного Reuters періоду. Це лише постачання, призначені безпосередньо російських авіакомпаній чи його підрозділів технічного обслуговування. Але є також докази постачання частин літаків, які в Росії закуповують компанії, нібито не пов'язані з авіагалузою.

Голова московського авіаційного аналітичного центру "АвіаПорт" Олег Пантелєєв заявив Олег Пантелєєв, що російські авіакомпанії "вирішили проблему" роботи під західними санкціями.

"Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. Через два-три місяці було знайдено нові канали поставки, а через шість-дев'ять місяців з'явилося чимало альтернатив, що дозволило знизити ціни та терміни доставки" , - сказав він.

Нагадуємо, російські авіакомпанії літають переважно літаками Airbus і Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. І понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад свого майна після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, вони збільшили кількість послуг до Таїланду, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.