Над Чорним морем рекордна кількість літаків-розвідників НАТО

У небі над Румунією та Чорним морем 20 серпня зафіксували рекордну кількість літаків-розвідників від НАТО. Про це свідчать дані Flightradar24, повідомляє Європейська правда.

Повідомляють, що літаки Альянсу відстежували всіма засобами пересування росіян у Криму, що відбувається вже тривалий час, але 20 серпня зафіксована рекордна кількість польотів.

Як йдеться у матеріалі, спочатку це були два літаки Boeing E-3 Sentry дальнього радіолокаційного стеження НАТО (ДРЛС), які паралельно пролетіли над Румунією під позначеннями НАТО 11 і НАТО 12.

Згодом у небі був літак ВМС США Lockheed EP-3E Aries II під кодом XC12, який годинами літав по колу над дельтою Дунаю, а іноді і над Чорним морем. Цей літак повітряної розвідки з інтегрованою електронною системою має погодинну вартість експлуатації понад 35 тисяч доларів і оснащений широким спектром датчиків для розвідки.

Скріншот: Adevarul.ro

З іншого боку під позначенням CL60 над українським кордоном патрулювання здійснював літак Bombardier Challenger 650 ARTEMIS з великою кількістю датчиків та комп'ютерів, що дозволяють перехоплювати і розшифровувати повідомлення противника за сотні кілометрів.

Цей літак перебуває у приватній власності, і хоча на його борту немає військових, експерти Пентагону підключені до його датчиків через супутник, і дані збираються в режимі реального часу. За інформацією джерел, Пентагон платить компанії, якій належить ця послуга, погодинну ставку.

Також над Чорним морем перебував безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk під позивним FORTE10, що має безліч електрооптичних та інфрачервоних датчиків, а також високоточний радар, який дозволяє спостерігати 100 тисяч квадратних кілометрів суші за день, що дорівнює території розміром в Південну Корею або Ісландію.