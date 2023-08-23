Вибухи в Криму: ГУР повідомляє про знищення комплексу С-400
Сьогодні, 23 серпня, в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, приблизно о 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".
"Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад", – йдеться в повідомленні.
"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", – зазначають в ГУР.