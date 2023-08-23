Прем’єр-міністр Фінляндії прибув з візитом до України
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо прибув з першим на посаді візитом до України, повідомляє Європейська правда.
"Ласкаво просимо в Україну, Петтері Орпо. Я дякую Фінляндії за її військову та гуманітарну підтримку, санкції та готовність очолити низку пунктів "формули миру". Я також запросив Фінляндію взяти участь у нашому Форумі оборонної промисловості цієї осені", – написав президент Володимир Зеленський у Twitter.
Як пишуть фінські ЗМІ, про візит прем’єра не було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки.
Орпо розпочав свою подорож з відвідин Ірпеня, що під Києвом, де були зведені будинки, надані Фінляндією для тих, хто втратив свої домівки.
Фінський прем'єр високо оцінив будівництво тимчасового житла як хорошу конкретну допомогу і сказав, що Фінляндія бере активну участь у відновленні України.
Раніше повідомлялося, що до Києва приїхали президенти Литви та Португалії.