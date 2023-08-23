У Білгородській області РФ заявили про ще одну атаку безпілотника і 3 загиблих

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив про атаку безпілотника на санаторій у селі Лави, внаслідок чого, за його словами, загинули троє людей, повідомляє Радіо Свобода.

Безпілотник, як уточнив чиновник, скинув вибуховий пристрій на санаторій, коли люди перебували на вулиці.

"Двоє чоловіків від отриманих ран померли на місці. За життя одного постраждалого до останнього боролися лікарі, але отримані травми були несумісні з життям" , – написав Гладков у своєму телеграм-каналі.

За словами губернатора, це була повторна атака: за кілька годин до цього з безпілотника скинули дві гранати. Внаслідок вибуху були вибиті вікна у будівлі санаторію, посічений фасад. Постраждалих тоді не було.

Перевірити заяву Гладкова з незалежних джерел поки неможливо. Українські військові, яких губернатор звинуватив в обстрілі, ситуацію не коментували.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, заявляють про регулярні обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Керівництво України обстріли не коментує.

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