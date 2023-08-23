Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги – прем'єр

Фінляндія найближчим часом затвердить новий, вже 18-й, пакет допомоги Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві 23 серпня, повідомляє Європейська правда.

Орпо нагадав, що за час війни Фінляндія надала Україні 17 пакетів допомоги. За його словами, 18-й пакет допомоги надійде дуже скоро.

За словами Орпо, цей пакет є таким же за обсягом, що й попередні. Він зазначив, що Фінляндія є одним з найбільших донорів України з урахуванням розміру країни.

"Там є речі, які дійсно необхідні: важке озброєння та боєприпаси" , – прокоментував Орпо вміст пакета допомоги.

Зеленський подякував Фінляндії за вже надану допомогу і сказав, що новий пакет допомоги буде дійсно необхідним.

Орпо також порівняв нинішню війну проти України із зимовою війною Фінляндії.