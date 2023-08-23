Зеленський про контрнаступ: рухаємось потроху, але напрямок правильний
Контрнаступ Збройних сил України відбувається за кількома напрямками. Військові просуваються потроху, проте напрямок правильний. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо.
Як зазначив президент, щільне мінування фронту ускладнює контрнаступ, втім військові продовжують рухатися вперед.
"Щодо контрнаступу. Ми бачимо його на кількох напрямках. Ми йдемо вперед. Нам дуже складно, тому що дуже щільне мінування. Тисячі мін - це те, що залишає після себе Росія. Найголовніше - тенденції. Мені військові доповідають таку тенденцію: ми постійно рухаємося вперед. Так, потроху, але напрямок правильний" , - заявив президент.