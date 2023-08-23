Зеленський прокоментував чутки про відставку Резнікова і призначення послом

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав на спільний пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

У Зеленського запитали, чи можлива відставка Резнікова та призначення його послом України у Великій Британії.