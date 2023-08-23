Ціни на бензин та дизель у мережах АЗС знову зросли

За два дні поточного тижня – з 22 по 23 серпня – середня ціна по Україні на бензин марки А-95 зросла на 14 копійок до 52,68 грн/л, бензин А-95+ – на 13 копійок, до 54,84 грн /л, на дизельне пальне – на 14 копійок, до 52,2 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на "Консалтингову групу "А-95".

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), що налічує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 подорожчав до 53 грн/л, А-95-преміум – до 32,5 грн/л, дизельне паливо – до 53 грн/л.

На станціях VostokGaz на 2,5 грн/л подорожчала стандартна "п'ятірка" та дизпаливо – до 50,89 грн/л. Мережі "БРСМ-Нафта", U.GO та "Маркет" підвищили ціни на пальне в межах 11-50 копійок.