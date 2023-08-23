Китай зяявив про готовність надавати гумдопомогу Україні спільно з ООН

Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об’єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє Укрінформ.

"Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні" , - сказав Ван.

Дипломат нагадав, що Китай виступив з ініціативою із шести пунктів щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Україні (на початку березня минулого року – ред.) та направив до України кілька партій гуманітарних вантажів.

"Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку" , - заявив Ван.

Раніше повідомлялося, що Організація Об’єднаних Націй спільно з партнерами оголосила﻿ збір коштів на підтримку України взимку.