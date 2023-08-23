У Києві винесли вироки чотирьом "блогерам", які показували роботу ППО

Суди у Києві винесли вироки чотирьом "блогерам". Вони засвітили у соцмережах та месенджерах роботу протиповітряної оборони у столиці.﻿ Про це заявили в Київській міській прокуратурі, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними слідства, у травні четверо мешканців Києва під час ракетних атак окупантів зняли на камеру та поширювали у месенджерах та інших соціальних мережах результати ураження повітряних цілей. Також "блогери" засвітили розміщення Сил оборони та направлення систем ППО у Києві.

Під час слідстві всі фігуранти визнали свою провину у повному обсязі. У липні матеріали справ передали до суду.

Районні суди Києва визнали "блогерів" винними за ч. 2 ст. 114-2 ККУ та винесли вироки. Фігурантам призначили по 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном від 1 до 3 років відповідно. Вироки набрали чинності.

Нагадаємо, під час нічної атаки росіян 16 травня декілька "блогерів" у Києві зняли та опублікували у мережі роботу ППО. СБУ викрила шістьох осіб, які причетні до цього. Пізніше правоохоронці викрили ще дев'ятьох жителів Києва.