Прем’єр Фінляндії: Місце України – в ЄС та НАТО

Після завершення війни Україна має стати частиною євроатлантичної спільноти. Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Ми повинні мати сподівання на життя після війни, тому маємо говорити про Україну як частину євроатлантичної спільноти. Україна має самостійно визначати власне майбутнє. Україна бореться за наші спільні цінності і свободу. Місце України – на Заході, у Євросоюзі та в НАТО" , - сказав Орпо.

Він нагадав, що у Вільнюсі союзники по НАТО підтвердили відданість наміру зробити так, щоб Україна стала членом Альянсу.

"Фінляндія повністю підписується під цією заявою" , - запевнив глава фінського уряду.

Прем’єр-міністр також зазначив, що Фінляндія долучається до урядового плану відновлення України, зокрема, залучає до цього фінські компанії, які займаються питаннями зеленої трансформації, освіти, цифровізації, відбудови в галузі енергетики.