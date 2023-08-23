Українці переконані, що в найближчі 5 років на Україну чекає розвиток

Дві третини українців впевнені у розвитку України у найближчі 5 років, кожен п'ятий чекає на застій. Це засвідчили результати соціологічного дослідження до Дня незалежності "Уявлення про патріотизм та майбутнє України", проведеного агентством Рейтинг 16-20 серпня 2023 року та оприлюдненого у 23 серпня, повідомляє Економічна правда.

Водночас, 21% респондентів вважають, що на Україну найближчими роками чекає застій.

Позитивніша оцінка – у опитаних старшого віку, у жінок, у тих, хто під час війни залишився в Україні.

При цьому 61% опитаних є прихильниками безкоштовної медицини, 57% – безкоштовної вищої освіти (24% в обох випадках – платної). 57% розраховують на заборону продажу української землі іноземцям (31% – що іноземці зможуть її купувати).

53% вважають, що держава в майбутньому має бути відповідальною за підвищення доходів громадян, 34% - що за це мають бути відповідальні самі громадяни.

42% переконані, що в Україні в майбутньому мають бути заборонені одностатеві шлюби, 37% – що заборонені.

36% розраховують на заборону працевлаштування мігрантам із Близького Сходу, 50% – на дозвіл.

31% – прихильники держрегулювання в економіці, 48% – вільного ринку; 28% – "сильної руки", 64% – розширення демократії; 15% – посилення контролю, 75% – розширення свобод ЗМІ.

Опитування проводилось серед 6050 респондентів, у т.ч. 700 внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в Україні, та 750 біженців з України. Структура масиву відбиває структуру населення України станом на початок 2022 року.