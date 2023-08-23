Розвідка виманила в Україну російський гелікоптер із екіпажем

Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це з посиланням на високопоставлені джерела у спецслужбах, повідомляє Українська правда.

Це була спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців.

Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ до України. Борт здійснював рейс між двома авібазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.

Мі-8 приземлився у Харківській області.

В результаті спецоперації двоє членів екіпажу було ліквідовано.

Пілот залишився в Україні, його родину заздалегідь вивезли до України. Наразі пілот із сім'єю перебувають в Україні.

Мі-8 залишився в Україні і деталі до винищувачів також.

Вертоліт, за даними УП, зараз у Києві.