Розвідка виманила в Україну російський гелікоптер із екіпажем
Нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це з посиланням на високопоставлені джерела у спецслужбах, повідомляє Українська правда.
Це була спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців.
Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ до України. Борт здійснював рейс між двома авібазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см.
Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер.
Мі-8 приземлився у Харківській області.
В результаті спецоперації двоє членів екіпажу було ліквідовано.
Пілот залишився в Україні, його родину заздалегідь вивезли до України. Наразі пілот із сім'єю перебувають в Україні.
Мі-8 залишився в Україні і деталі до винищувачів також.
Вертоліт, за даними УП, зараз у Києві.