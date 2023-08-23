В РФ снова заявили об атаке дронов вблизи аэродрома Шайковка

Влада Калузької області Росії заявляє про збиття дронів поблизу села Шайковка, неподалік якого розташований однойменний аеродром, повідомляє Українська правда.

"Вдень на території Кіровського району, поблизу с. Шайківка, силами ППО було знищено два БПЛА" , – повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

Він стверджує, що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.

Нагадаємо, 21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджують Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону стверджує, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.

Пізніше джерела в ГУР підтвердили﻿, що внаслідок атак на аеродроми "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два літаки.