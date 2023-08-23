Науседа: пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України у вересні
Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що придбані Литвою пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України у вересні, повідомляє Європейська правда.
Gро це він написав у Twitter після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.
Науседа наголосив, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги.
"Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги.
Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS", – написав він.
Своєю чергою Зеленський подякував Литві за сильну і тривалу підтримку України.
"Завжди радий вітати Гітанаса Науседу у Києві. Я подякував Гітанасу за сильну і тривалу підтримку України з боку Литви.
Військова допомога, формула миру, експорт зерна, відновлення та інші питання. У нас є повне розуміння і готовність працювати разом", – написав Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці червня Науседа оголосив, що Україна отримає від Литви дві пускові системи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.
Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа в середу вранці прибув до Києва для участі у святкуванні Дня незалежності України.