Україна розірвала угоди з Іраном та Сирією про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада у середу, 23 серпня, проголосувала за припинення дії угод з Іраном і Сирією про уникнення подвійного оподаткування, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Припинення дії угод сприятиме:

недопущенню поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють країні-агресору. Це відбувалося шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану та Сирії, що здійснюють діяльність в Україні;

недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані та Сирії резидентами України, що здійснюють діяльність у цих країнах;

звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном та Сирією з податкових питань.

Після припинення дії угод до всіх доходів резидентів Ірану та Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування − 15% замість пільгових ставок, встановлених угодами.

Угода з Іраном діяла з 1996 року, із Сирією – з 2004-го.