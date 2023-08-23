Україна розірвала угоди з Іраном та Сирією про уникнення подвійного оподаткування
Верховна Рада у середу, 23 серпня, проголосувала за припинення дії угод з Іраном і Сирією про уникнення подвійного оподаткування, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Припинення дії угод сприятиме:
- недопущенню поповнення бюджетів Ірану та Сирії як країн, що сприяють країні-агресору. Це відбувалося шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Ірану та Сирії, що здійснюють діяльність в Україні;
- недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Ірані та Сирії резидентами України, що здійснюють діяльність у цих країнах;
- звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з Іраном та Сирією з податкових питань.
Після припинення дії угод до всіх доходів резидентів Ірану та Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування − 15% замість пільгових ставок, встановлених угодами.
Угода з Іраном діяла з 1996 року, із Сирією – з 2004-го.