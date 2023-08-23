Дуда пояснив, чому визнання Криму російським небезпечно для всього світу

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі на саміті Кримської платформи наголосив, що від результату війни Росії проти України, у тому числі того, чи зможе вона "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку, повідомляє Європейська правда.

Анджей Дуда зазначив, що для Варшави події 2014 року вже були чітким сигналом про реальні наміри Кремля щодо всієї України, і тому Польща від початку рішуче підтримувала Україну.

"Ні в кого не має бути ілюзій, що окупація Криму – якась регіональна проблема. Це проблема глобального рівня. Якщо ми її не вирішимо разом, ми де-факто почнемо погоджуватися на нову безпекову архітектуру у світі, новий світовий порядок, що ґрунтується на "законі сили" – порядок, нав’язаний Росією. Деокупація Криму і повне відновлення територіальної цілісності України є необхідною передумовою не лише для безпеки у Чорноморсько-азовському басейні, а й стабільності глобальної архітектури безпеки. Не можна дозволити Путіну досягти його цілей щодо України", – наголосив президент Польщі.

Він підкреслив, що Москва має повернути усі окуповані території і зіткнутися з наслідками своїх дій.

"Не має бути ніяких поступок Росії… Давайте не забувати, які реальні ставки у цій війні. Це збереження світового порядку, що заснований на міжнародному праві, повазі до територіальної цілісності і праві націй визначати своє майбутнє. На кону – все, що є наріжними каменями вільного світу", – зазначив Анджей Дуда.

Президент Литви Гітанас Науседа у своєму виступі наголосив, що саме з Криму почалася російська агресія проти України, і вочевидь Крим буде місцем, де їй остаточно покладуть край.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві проходить третій саміт Кримської платформи. Серед топ-гостей, які особисто приїхали в Україну – президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.