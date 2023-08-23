Зеленський: Військові просять дозволити мобілізовувати більше людей на війну
Військове командування закликало президента України дозволити мобілізовувати більше людей на війну, повідомляє Українська правда.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в рамках "Кримської платформи".
Журналістка запитала голову держави, чи буде посилення або прискорення мобілізації, враховуючи контрнаступ і втрати, і чи будуть "служити всі".
Президент не дав прямої відповіді.
"Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати... Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати".
Передісторія:
- 11 серпня президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, головною темою якого були результати перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Тоді було вирішено звільнити всіх обласних "військкомів" (керівників ТЦК).
- 17 серпня Зеленський підписав указ із рекомендаціями РНБО до головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнити всіх обласних голів ТЦК.
- 22 серпня оперативники проводили по всій країні понад 200 обшуків у медичних закладах і територіальних центрах комплектування.
- За результатами понад 200 обшуків у ТЦК для документування корупційних схем ухилення від призову Нацполіція вилучила більше 10 000 медичних справ.