Новообраний нардеп Тарарін склав присягу і увійшов до фракції "Слуги народу"

В середу, 23 серпня, політична партія Слуга народу повідомила, що членом їхньої фракції у парламенті став Микола Тарарін, який замінив скандального депутата Андрія Холодова, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні речниці пресслужби партії Юлії Палійчук у Telegram.

За її словами, новобраний депутат балотувався до Верховної Ради під номером 147 за списком політсили та вже склав присягу народного депутата.

Микола Тарарін за освітою є юристом, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого та проходив військову службу в органах військової прокуратури.

З 2005 року новобраний депутат працював за фахом у сфері цивільного та господарського права, а також був адвокатом. У 2019 році долучився до роботи політсили під час президентських та парламентських виборів 2019 року.

28 липня журналісти-розслідувачі Схем заявили, що Холодов пів року перебуває за межами України. За їхніми даними, нардеп перебуває на Кіпрі й розбудовує сімейний бізнес за кордоном.

За даними Схем, Холодов виїхав з України у січні 2023 року й відтоді не повертався.

31 липня екснардеп написав заяву про складання депутатського мандату. Того ж дня його виключили з партії Слуга народу. 9 серпня Верховна Рада припинила повноваження Холодова.

16 серпня ЦВК визнала народним депутатом Миколу Тараріна після позбавлення екснардепа Андрія Холодова мандата.