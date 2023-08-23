Макрон: Франція не визнає анексії окупованих територій України

Президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що офіційний Париж продовжує вважати категорично протиправними та не визнає "привласнення" Росією Криму та інших окупованих територій України, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у дистанційному виступі на саміті Кримської платформи.

Макрон наголосив, що анексія Росією Криму й Севастополя була цілковито протиправною і порушила базові засади міжнародного права, а після того ситуація на півострові стабільно погіршувалася.

"Хочу ще раз чітко заявити перед усіма вами, поруч з вами: Франція не визнає ані анексію Росією територій України, ані результатів псевдовиборів, організованих там" , – зазначив Макрон.

Французькі ЗМІ відзначили, що це одночасно може бути непряма відповідь на слова експрезидента Франції Ніколя Саркозі, який нещодавно назвав перспективи повернення Криму "ілюзорними".

Макрон висловив повагу й солідарність з українцями на тлі усіх труднощів і страждань під час повномасштабної війни, та засудив російські удари по цивільних цілях, назвавши їх воєнними злочинами.

"Ми залишаємося поруч з вами на європейському шляху України і у вашому прагненні справедливого й сталого миру, тобто миру з повагою до міжнародного права", – додав президент Франції.

Макрон окремо засудив російські удари по інфраструктурі для експорту зерна після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи.

"Усі, хто ще вагався, тепер мають докази, що Росія насправді ніколи не хотіла запропонувати рішення на один з прямих наслідків цієї війни (загрозу продовольчої кризи – Ред.)", – наголосив президент Франції, одночасно нагадавши, що ЄС і Україна шукають способи і далі експортувати українське зерно для країн Глобального півдня.

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму виступі зазначив, що від того, чи зможе Росія за результатами війни "закріпити" за собою Крим, залежить збереження всього світового порядку.

А литовський лідер Гітанас Науседа у своєму виступі наголосив, що саме з Криму почалася російська агресія проти України, і вочевидь Крим буде місцем, де їй остаточно покладуть край.