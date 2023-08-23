РосЗМІ: В РФ розбився літак, серед пасажирів значився Пригожин (Оновлено)

Невеликий літак розбився в Бологовському районі Тверської області Росії, Росавіація стверджує, що на борту був ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Telegram-канали Baza і Mash, російська пропагандистка Ксенія Собчак у Telegram.

Подія сталася під селом Куженкіне.

За даними Baza, розбився бізнес-джет Embraer. На його борту, за попередніми даними, було 7 осіб − усі вони загинули.

У мережі з'явилося відео падіння літака і фото пожежі вже на землі.

Бізнес-джет упав у Тверській області Россі, усі 7 осіб, що були на борту, загинули, пишуть російські Telegram-канали. Пишуть, що цей літак належав Пригожину pic.twitter.com/kzb8GLB6Fu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023

Російська пропагандистка Ксенія Собчак із посиланням на свої джерела повідомила, що впав літак Embraer, який належить Євгену Пригожину.

"Це сталося за 15 кілометрів від Хотилово. За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин − невідомо", − написала Собчак.

Оновлено: Пізніше МНС Росії підтвердило, що у Тверській області поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy, що здійснював рейс Москва − Санкт-Петербург.

Повідомляють, що на борту перебували 10 осіб, із них 3 члени екіпажу.

За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту, загинули.

МНС Росії повідомило, що проводить пошукові роботи.

Пропагандистське видання ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомило, що серед пасажирів літака значився Євген Пригожин.

ЗМІ пишуть, що на борту літака, крім самого Пригожина, був також і його заступник − Дмитро Уткін із позивним "Вагнер".

Повідомляється, що перед катастрофою літака очевидці чули два сильні хлопки, після чого в судна відвалилося крило і стабілізатор, які впали недалеко від занедбаної ферми в селі Куженкіне.

Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО.

Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.

Очевидці кажуть, що бачили вибух у повітрі, після чого літак почав падати.

Baza з посиланням на Flightradar повідомляє, що літак не знижувався перед падінням. Він зник із радарів під час набору висоти.

Російські ЗМІ повідомляють, що Пригожин 23 серпня дійсно вилетів у Росію з Африки, на борту з ним нібито був весь командний склад ПВК "Вагнера". Також пишуть, що близьке оточення не може додзвонитися до Пригожина.

Видання "Агентство" зазначає, що село Куженкіно, в районі якого розбився літак, розташоване за 50 кілометрів від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Видання Медуза нагадує, що 23 серпня минуло рівно два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер". Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня.