Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України

Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Фото: Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська. Над селом уже майорить український прапор, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний в Telegram

"Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!"

Що передувало:

  • 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
  • 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.

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