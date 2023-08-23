Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео з села Роботине Запорізької області, в яке нещодавно зайшли українські війська. Над селом уже майорить український прапор, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний в Telegram
"Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!"
Що передувало:
- 22 серпня стало відомо, що українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни тоді обстрілювали село з артилерії.
- 23 серпня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники закріплюються на досягнутих рубежах в Запорізькій області.