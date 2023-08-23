Президент Росії Володимир Путін заявив, що пишається бійцями армії РФ, які воюють проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив у Курській області.

"Дякую за службу, пишаюся вами і, звичайно, від щирого серця, вітаю всіх громадян Росії з 80-річчям перемоги в Курській битві, на Курській дузі" , — сказав президент РФ.

Нагадаємо, свою заяву Путін зробив на тлі повідомлення Росавіації про те, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин перебував на борту приватного літака, збитого ввечері 23 серпня над Тверською областю.

Згодом з'явилися повідомлення, що ватажок ПВК "Вагнер" регулярно всіх заплутував, Пригожин нібито реєструвався на один борт, а в цей час сідав на інший літак, що знаходився в небі над Москвою.