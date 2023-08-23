Зеленський відповів, як вибори у США можуть вплинути на підтримку України

Україна зробить усе, аби незалежно від виборчої кампанії у Сполучених Штатах зберегти їхню підтримку на тлі повномасштабного вторгнення Росії, заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві.

За словами Зеленського, поки Україні не потрібно переконувати західних партнерів у необхідності її подальшої підтримки завдяки діям Збройних Сил, а конкретно зі США українська сторона перебуває в постійному діалозі.

"Що стосується деяких небезпечних голосів у Сполучених Штатах Америки, у Конгресі – я впевнений, що нам буде непросто, вони звучать", – визнав він.

Водночас Зеленський вказав на двопартійну підтримку України у Конгресі США, у Білому домі та в американському суспільстві.

"Авжеж, у вас буде дуже складний рік. Рік електоральних змагань, рік виборів. Це, безумовно, буде мати вплив на підтримку України. Безумовно, це може вплинути як позитивно, так і негативно", – зазначив президент.

"Ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб підтримка Сполучених Штатів не спадала. Ми віддаємо весь свій час, свою енергію, щоб постійно працювати зі США", – додав він.

Серед іншого, Зеленський анонсував розмову з президентом США Джо Байденом і чергову зустріч із представниками американського Конгресу.

"Я розраховую, що наші партнери у США і залишаться нашими партнерами й друзями. Ризики щодо того, що є деякі (скептичні. – Ред.) голоси в Республіканській партії, але є багато голосів у Республіканській партії, які з нами і нас підтримують", – додав він.

Як відомо, раніше у серпні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.