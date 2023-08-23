Зеленський провів зустріч з президентом Угорщини: про що говорили

Президенти України та Угорщини Володимир Зеленський і Каталін Новак провели зустріч у межах третього саміту Кримської платформи, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський і Новак обговорили питання "транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області", а також розвиток двосторонніх відносин.

Український президент відзначив особисту участь угорської колеги в саміті Кримської платформи, а також подякував їй за підтримку Будапештом Києва в протистоянні Росії.

"Глава держави окремо відзначив допомогу Угорщини в лікуванні поранених українських військовослужбовців і навчанні військових медиків", – йдеться в повідомленні.

Угорська сторона поки не публікувала інформації про зустріч Новак і Зеленського. Це перша взаємодія обох посадовців щонайменше з осені 2022 року, коли Каталін Новак відвідала Київ для участі в продовольчому саміті.

Як відомо, відносини України та Угорщини в останні місяці були напружені через скандальні заяви угорського керівництва про Україну, а також гальмування Будапештом санкцій ЄС.

Своєю чергою угорська сторона вимагала від Києва вирішити суперечливі питання стосовно становища угорської меншини на Закарпатті.

Каталін Новак приїхала в Україну ще 22 серпня, напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, почавши візит із Закарпаття.

Під час саміту президентка Угорщини заявила, що визнає справедливою позицію України про те, що розв'язана Росією війна остаточно закінчиться лише з поверненням Криму.