Байден прокоментував загибель ватажка ПВК "Вагнера" Пригожина

Президент США Джо Байден не здивувався інформації про можливе вбивство ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Байдена, яку приводить CNN.

Президент США Джо Байден припустив, що за катастрофою літака у Тверській області міг стояти російський диктатор Володимир Путін.

"Можливо, ви пам'ятаєте, мене про це запитували" , - сказав Байден, посилаючись на коментарі, які він зробив у липні.

Тоді він сказав, що Пригожину слід турбуватися про свою безпеку після невдалого заколоту.

"Я сказав, що буду обережний із тим, на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований" , - додав Байден.

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром. Пізніше повідомлялось, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.