Байден прокоментував загибель ватажка ПВК "Вагнера" Пригожина
Президент США Джо Байден не здивувався інформації про можливе вбивство ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина внаслідок авіакатастрофи, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява Байдена, яку приводить CNN.
Президент США Джо Байден припустив, що за катастрофою літака у Тверській області міг стояти російський диктатор Володимир Путін.
"Можливо, ви пам'ятаєте, мене про це запитували", - сказав Байден, посилаючись на коментарі, які він зробив у липні.
Тоді він сказав, що Пригожину слід турбуватися про свою безпеку після невдалого заколоту.
"Я сказав, що буду обережний із тим, на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", - додав Байден.
Аварія літака у Тверській області
Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром. Пізніше повідомлялось, що Пригожин загинув внаслідок авіакатастрофи.