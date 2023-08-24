FT: Літак Пригожина збила російська ППО

Літак Embraer-135, на борту якого ймовірно знаходився ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, могла збити російська система ППО.﻿ Про це повідомляє Financial Time, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Західний чиновник сказав виданню, що у нього є інформація про збиття літака російською зенітно-ракетною системою. Однак він не зміг підтвердити, чи був на борту Пригожин.

"Путін не бере полонених" , - додав він.

Версію про збиття літака ППО озвучували раніше і деякі російські "воєнкори". Видання "Верстка" пише, що борт Пригожина розбився за 50 км від місця розташування систем ППО 42-го зенітного ракетного полку ЗС РФ. Крім цього, неподалік знаходиться авіабаза "Хотілово".

Аварія літака з Пригожиним у Тверській області

Вчора в Тверській області Росії розбився літак Embraer Legacy 600 з 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там значився﻿ Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

Про загибель Пригожина повідомив﻿ держканал "Росія 24".