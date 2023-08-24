У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотників над двома областями
У Міноборони Росії заявили, що вночі над двома областями РФ було знищено 3 безпілотники, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу", – йдеться в повідомленні.
У російському відомстві кажуть, що два БпЛА знищено засобами ППО над територією Брянської області.
"Ще один український БпЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", – додали в МО РФ.