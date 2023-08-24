У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотників над двома областями

У Міноборони РФ заявили про збиття безпілотників над двома областями
Фото: скріншот

У Міноборони Росії заявили, що вночі над двома областями РФ було знищено 3 безпілотники, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу", – йдеться в повідомленні.

У російському відомстві кажуть, що два БпЛА знищено засобами ППО над територією Брянської області.

"Ще один український БпЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Калузької області", – додали в МО РФ.

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